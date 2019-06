Progetto Star: presentati gli elaborati contro ogni forma di razzismo

Si è svolta questa mattina la presentazione degli elaborati, relativi al “Progetto Star”, prodotti dagli studenti delle classi: 3A e 3B del Liceo Classico e la 3A e la 3D del Liceo Scientifico.

I ragazzi hanno preparato dei video che riguardavano l’elaborazione di esperimenti sociali e interviste su temi come il razzismo, il razzismo invisibile, la discriminazione, il sessismo, la sessualità. Gli studenti hanno partecipato con grande entusiasmo ai vari laboratori fatti nelle classi e condotti da Veronica Landeschi e Latifa Hasnaoui, ma anche all’incontro con le varie associazioni del territorio e con le diverse attività svolte di preparazione e formazione.

Il progetto STAR, Stand Together Against Racism, è un progetto europeo della durata di i 3 anni tra 4 partner provenienti da Spagna, Italia, Bulgaria e Polonia, con l’obiettivo di contrastare il razzismo invisibile e altre forme di intolleranza nella vita quotidiana dei giovani, compresa la discriminazione online, attraverso misure preventive, lavoro giovanile e educazione non formale.

Il progetto Star è promosso da REDU Rete Educare ai Diritti Umani La Mission di REDU è quella di promuovere la solidarietà sociale e una cultura dei diritti umani. L’associazione promuove i diritti umani, in Italia e all’ estero, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una cittadinanza responsabile, attiva e consapevole in grado di garantire il consolidamento di una cultura di pace.

Per l’Italia hanno partecipato le scuole di Grosseto, Siena e Napoli e adesso ci sarà un Summer Camp a Rispescia, in loc. Enaoli, dove gli studenti continueranno e approfondiranno i temi di razzismo, razzismo invisibile e discriminazione.

Sito Progetto STAR : https://www.invisible-racism.eu

Sito REDU: http://www.educareaidirittiumani.net