Giglio: dal Comune una ‘walking experience’ che racconta storia e identità dell’isola

Raccontare la storia e l’identità della comunità gigliese, scoprire le ricchezze del territorio, gustare le sensazioni e i sapori della natura, i panorami mozzafiato, un’attività di “walking experience” all’avanguardia, con la creazione di percorsi tematici ed una mappatura gps dei sentieri dell’Isola del Giglio per informare i visitatori di cosa stanno scoprendo durante il loro cammino.

E’ il progetto del Comune, sposato anche dal Parco dell’Arcipelago toscano, come confermato in un incontro tra il sindaco Sergio Ortelli, l’assessore al turismo Walter Rossi, il vicepresidente del Parco Stefano Feri ed il direttore Maurizio Burlando.

“Camminare per i sentieri non è più soltanto una scelta per gli sportivi o per gli amanti del trekking, anzi – afferma l’assessore Rossi –, oggi è una passione molto diffusa e per tutte le età. Significa scoprire in modo più autentico e profondo i territori che si percorrono. La nostra isola, con i suoi oltre sessanta chilometri di sentieri affacciati sul mare, ha davvero molto da raccontare ed ha tutte le carte in regola per divenire una metà ambita anche per questa specifica realtà, nonché proiettarsi alla promozione del turismo destagionalizzato. Per queste ragioni l’amministrazione comunale porterà al rifacimento di tutta la segnaletica e al rilascio di una nuova mappa dei sentieri“.

L’assessore Rossi spiega come sarà disponibile la sentieristica per l’appassionato. “La mappa – afferma l’assessore – sarà anche in versione digitale, poiché sarà possibile, tramite un apposito link, effettuare il download dei tracciati Gps, che potranno essere utilizzati con il proprio smartphone tramite le più diffuse app specifiche per la sentieristica”. ù

Importante è la sinergia tra il Comune ed il Parco, come conferma il sindaco Ortelli. “Nell’ottica di una proficua sinergia, ormai consolidata su più fronti – conclude il primo cittadino –, l’Ente Parco dell’Arcipelago toscano ha sposato il progetto dell’amministrazione comunale gigliese ed è stato fatto un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto“.