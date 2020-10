Senzuno: affidato l’appalto per il progetto di riqualificazione del quartiere

L’amministrazione comunale di Follonica ha affidato l’appalto dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità per l’intervento di riqualificazione del quartiere Senzuno .

“Abbiamo iniziato il percorso di confronto con il quartiere – dichiara il sindaco Benini – durante il mio primo mandato e dato l’incarico all’Università di Firenze affinché predisponesse un progetto complessivo. Adesso siamo al passo successivo, quindi ci stiamo avviando verso la realizzazione di questo grande progetto molto richiesto dalla città e ne siamo soddisfatti“.

“L’incarico, affidato ad un Rtp (Raggruppamento temporaneo di professionisti, nbr), composto da Nuvolab Architetti Associati e dall’ingegner Marco Benvenuto, con sede a Firenze, riguarda una soluzione progettuale per l’intera area – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini –, compresa tra via Palermo, via Lucca, via Pisa ed il mare, su cui impostare i successivi progetti definitivi ed esecutivi da attivare a stralci in relazione alle risorse finanziare stanziate in bilancio e nel programma Triennale dei lavori pubblici. Questo progetto ci darà la possibilità di capire quanto dovremmo investire per l’intera riqualificazione, ma prioritario sarà il primo stralcio del progetto che riguarderà l’asse viario principale di Senzuno, che è via della Repubblica”.