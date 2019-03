“Piazza Wi-Fi Italia”; il progetto arriva a Capalbio: internet gratuito in vari punti del territorio

“Piazza Wi-Fi Italia” è il progetto del Ministero dello sviluppo economico che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’applicazione dedicata, a una rete Wi-Fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

I lavori di sviluppo della rete su tutto il territorio nazionale sono stati affidati a Infratel Italia il 23 gennaio scorso. I primi interventi stanno coinvolgendo, con un progetto dedicato, tutti i 138 Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei quali sono state già avviate le attività di progettazione d’intesa con le amministrazioni locali.

Il progetto “Piazza Wifi Italia” non si è fermato qui, grazie ad un ulteriore stanziamento sono state previste nuove aree wifi gratuite per i piccoli Comuni italiani e anche Capalbio si è registrato sulla piattaforma web.

“La realizzazione dei punti Wi-Fi (nonché la loro configurazione, gestione e manutenzione per 3 anni) è a carico di Infratel Italia Spa, mentre al Comune spetterà la fornitura di alimentazione elettrica per gli apparati, nonché la connettività Internet per i suddetti punti – spiega il sindaco Luigi Bellumori –. Il progetto è complementare al Piano nazionale banda ultralarga nel quale Capalbio è stato individuato come territorio sperimentale, e si stanno concludendo i cantieri per la connettività ad alta velocità, in fibra e senza fili, con un progetto Infratel e l’operatività di Open Fiber“.

“L’idea è quella di collocare hotspot in prossimità dei luoghi d’interesse culturale, artistico o turistico. I cittadini potranno gratuitamente accedere alla rete dei punti Wi-Fi che saranno installati, scaricando l’app WiFi°Italia°it realizzata per avere un unico e semplice sistema di accesso delle reti presenti sul territorio nazionale – termina il sindaco -. Una volta installata l’app, la connessione sarà automatica in tutti i punti della rete Wifi.Italia.it“.