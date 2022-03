Torna il progetto Pedibus in città: ecco quando e le scuole che hanno aderito

Da lunedì 2 a venerdì 25 marzo, la Federazione italiana ambiente e bicicletta promuove, in ogni città, piccoli eventi collegati ad un percorso di Pedibus o Bicibus, con i genitori delle scuole dell’infanzia o con gli alunni e le alunne delle primarie, per promuovere la salute e la qualità dell’aria, disincentivando l’utilizzo della macchina per i tragitti brevi casa-scuola.

Il Comune di Follonica ha deciso di aderire all’iniziativa attraverso l’organizzazione di percorsi di Pedibus rivolti ai bambini delle scuole primarie e delli’infanzia e ai loro genitori o insegnanti, per raggiungere la scuola.

All’iniziativa hanno aderito le scuole “Italo Calvino, “Don Milani”, di via Marche e di Campi Alti: i bambini e le bambine durante la prossima settimana andranno quindi a scuola a piedi, organizzandosi in gruppi.

«Pedibus – commenta l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri – ridiscute l’abitudine di accompagnare i bambini e le bambine a scuola in auto, incidendo in questo modo su un’abitudine che contrasta con i criteri della mobilità urbana sostenibile. Non solo l’impiego dell’auto al mattino genera molto traffico, ma comporta anche una diminuzione di esercizio fisico per i bambini e una limitazione dei primi passi verso l’indipendenza. Andare a scuola a piedi, magari con i compagni di classe, fino a qualche tempo fa era un momento di crescita importante, un modo per socializzare, sentirsi responsabili e ritrovarsi insieme. Con questo evento organizzato dalla Fiab vogliamo riportare l’attenzione su questo momento, forse sottovalutato».

«Andare a scuola a piedi o in bicicletta per ribadire l’importanza di corretti stili di vita – dichiara Angelo Fedi di Fiat Grosseto – è un messaggio che l’amministrazione e le scuole di Follonica hanno recepito, organizzando in questa settimana un fitta rete di Pedibus, invitando i genitori ad accompagnare i propri figli lasciando a casa l’auto. Una buona abitudine, troppo spesso dimenticata, che permette di prendersi qualche minuto in più di compagnia mettendo da parte la fretta e il nervosismo per un ingorgo improvviso. Con l’augurio che questa buona pratica diventi la quotidianità, ringrazio l’assessore Mirjam Giorgieri, che si è fatta promotrice di questa iniziativa presso le scuole, dando appuntamento a bambini e genitori all’ormai prossima nuova edizione di Bimbimbici».