“Arte, musica e solidarietà”: raccolti oltre 300 euro per il progetto Pediatria della Pro Loco

È stata una bellissima serata, con tanto pubblico, al piccolo auditorium San Rocco di Marina di Grosseto, con l’iniziativa intitolata “Arte, musica e solidarietà“.

Sono stati donati dai presenti oltre 300 euro, grazie all’acquisto del calendario Orfeo 2020, che hanno permesso di superare i 3000 euro complessivi di raccolta per il progetto.

“Un ringraziamento agli artisti per una spettacolo veramente magico fra musica, arte e teatro, con bellissime performance che hanno emozionato il pubblico – si legge in un comunicato della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare -. Durante la serata è arrivato un grosso regalo per la Pediatria. Abbiamo avuto la comunicazione di una donazione di un importo di 3000 euro da parte di Alessandro Sfondrini, che ci ha autorizzati a poter dire il suo nome. Possiamo dire che è un grandissimo regalo di Natale, quindi, grazie a questo donatore e grazie al calendario Orfeo, è stato raggiunto il nostro obiettivo per poter sviluppare ulteriormente il progetto ed aggiungere magari altri materiali al reparto di Pediatria“.