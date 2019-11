“Impara l’arte e non metterla da parte”: un progetto per rendere omaggio a Ivano Danti

Un omaggio ad un poliedrico artista montierino, scomparso alcuni anni fa, ad opera di un giovane designer di origini montierine.

E’ questo il senso profondo del progetto con cui Carlo Cialli si propone di ricordare Ivano Danti, fotografo, pittore, compositore musicale, artista a tutto tondo, uno dei primissimi in Toscana ad esplorare e comprendere le potenzialità del web e capace di portare la propria arte in giro per l’Italia e l’Europa.

Il Comune di Montieri ed Enel hanno immediatamente supportato il progetto di Cialli operando per permetterne l’immediata realizzazione; non solo per onorare e ricordare un montierino d’eccezione, ma anche per farlo attraverso una progettualità avveniristica che pone la potenzialità dell’arte e della sua forza espressiva a servizio di un processo di trasformazione urbana.

Cialli infatti propone di ricreare una delle immagini simbolo del percorso artistico di Danti in una vecchia cabina elettrica ubicata in una delle piazze principali e più moderne di Montieri; si omaggia un artista attraverso un’opera di rigenerazione di un locale tecnico, ossia di un non luogo, che donerà nuova vita, nuovi colori ed una nuova anima ad uno spazio di incontro che è centrale nella vita del borgo.

Con questo progetto, dal nome “Impara l’arte e non metterla da parte“, Cialli cerca di indicare una via e di dimostrarci come l’arte possa conferire vita nuova ad un luogo che in tal modo rinasce acquisendo nuovi significati e suscitando nuove sensazioni nei suoi frequentatori.

“Danti, per la sua vita, per il suo percorso artistico e non ultimo per il suo amore verso Montieri meritava un giusto omaggio e siamo certi che l’idea di Cialli, che fuoriesce un po’ dai soliti e rituali schemi, rappresenti appieno l’artista e l’uomo Danti e lo tributi nel migliore dei modi – spiega il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi -. Come detto il Comune di Montieri ed Enel hanno immediatamente supportato l’idea di Cialli adoperandosi e mettendo in campo tutte le azioni necessarie affinchè il progetto potesse realizzarsi nell’immediato“.

“Nei prossimi giorni l’artista potrà cominciare i lavori che si stima dureranno alcune settimane. Contemporaneamente, attraverso l’utilizzo di fondi ministeriali, il Comune sta portando avanti interventi funzionali alla realizzazione di una nuova illuminazione della piazza che permetterà un sensibile risparmio ed un considerevole efficientamento energetico, oltre ad una veste notturna totalmente rinnovata – termina il sindaco -. Naturalmente, al termine dei lavori, verrà organizzata, di concerto con Enel, una cerimonia di inaugurazione per celebrare l’opera e per omaggiare Danti, alla quale parteciperanno anche i familiari dell’artista che, ancor prima di cominciare a lavorare sul concept, Cialli ha contattato e dai quali ha ottenuto il pieno assenso ed un grande entusiasmo per ciò che andava concretizzandosi”.