Memoriale di Niccioleta e “Paesaggi della Memoria”: i progetti presentati in biblioteca

Si è svolto venerdì 22 novembre, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, il secondo evento organizzato dal Comune per presentare il progetto del Memoriale della strage nazifascista di Niccioleta e quello relativo ai “Paesaggi della Memoria”.

Il primo incontro si era svolto qualche giorno fa nella frazione di Niccioleta, dove sarà realizzato il Memoriale e riqualificata la piazza del paese.

Erano presenti lo storico Paolo Pezzino presidente dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” di Milano, l’artista Maria Dompè, incaricata di realizzare il Memoriale, il vicesindaco Maurizio Giovannetti e l’assessore alla cultura Irene Marconi.

In particolare il professor Paolo Pezzino, già docente all’Università di Pisa, autore di un libro sulla strage di Niccioleta, uno degli eccidi più efferati da parte dei nazifascisti in Toscana che si svolse nel 1944 con 83 minatori fucilati, ha voluto ricordare il valore e l’importanza della “memoria” su quei fatti e su come anche il Memoriale di Niccioleta una volta realizzato, potrà far parte del progetto “I Paesaggi della Memoria”, una rete di musei e luoghi di memoria dell’Antifascismo.

“Una vera e propria mappa della memoria italiana ed europea – ha detto Pezzino, che fa parte del comitato scientifico del progetto –, capace di tutelare e promuovere presso l’opinione pubblica la conoscenza storica e la coscienza civile di cui tali luoghi sono portatori”.

Per informazioni: www.comune.massamarittima.gr.it.