Arte contemporanea: un progetto sull’ex Ilva vince bando della Regione

Il progetto “La Fabbrica della città” per l’area ex Ilva di Follonica è stato selezionato dalla Regione Toscana tra i vincitori di “Toscanaincontemporanea2019”, bando dedicato alle arti contemporanee.

“La Fabbrica della città” è stato presentato dalla cooperativa sociale Arcobaleno insieme al Cantiere Cultura, alle associazioni Textus, Fonderia 3 e A testa alta, con il pieno supporto dell’amministrazione comunale di Follonica.

Protagonisti del progetto, inserito nella linea di intervento mirata alla creatività giovanile, sono Follonica e l’area ex Ilva nella sua accezione storica di città-fabbrica, riletti e reinterpretati attraverso l’ottica delle arti visive e delle pratiche contemporanee di interpretazione dello spazio pubblico.

L’ex Ilva, con il suo patrimonio comunitario di memoria e socialità, diventa punto di partenza per un palinsesto di azioni che coinvolgeranno la fascia giovanile della città e del territorio delle Colline Metallifere, connettendo storia metallurgica e mineraria con modalità diverse di sperimentazione artistica e di linguaggi. Un ulteriore occasione di valorizzazione e qualificazione dell’area, in continuità con lo spazio “Madi – Magazzino delle idee”, anch’esso vincitore di un bando (della Fondazione Crf), situato alla base del museo Magma e dedicato alle attività laboratoriali e di aggregazione per i giovani.

Ecco il link al bando: http://www.regione.toscana.it/-/toscanaincontemporanea-2019-bando-per-le-arti-visive-contemporanee.