Montemerano: il Comune al lavoro per far tornare gli italiani all’estero nel borgo

In occasione della conferenza nazionale della Confederazione degli italiani nel mondo (Cim), dal titolo “Gli italiani nel mondo, grande risorsa per i Borghi delle origini”, che si è svolta mercoledì 23 ottobre alla Camera dei deputati a Roma, i protagonisti sono stati i Borghi più belli di Italia, tra cui quello di Montemerano.

A rappresentare il borgo di Montemerano il vicesindaco di Manciano Luca Pallini e il responsabile dell’associazione Borghi più belli di Italia Montemerano Guido Avanzati.

La conferenza ha aperto il dibattito nazionale insieme alla politica sul ripopolamento dei borghi italiani con bassa densità di popolazione da parte degli italiani all’estero.

“Valorizzare i piccoli borghi come il nostro – commentano Pallini e Avanzati – è una delle proposte avanzate dai rappresentanti di Montecitorio affinché chi vive all’estero possa essere agevolato dal punto di vista fiscale nel tornare nel proprio paese di origine, non solo per passare le vacanze, ma anche per soggiorni più lunghi o addirittura per trascorrerci la pensione. Ma questo incontro a Roma è per ora solo l’inizio”.

Prossimo appuntamento del Comune di Manciano e dei Borghi più belli di Italia sarà in Emilia Romagna con la presenza delle eccellenze del mancianese a Fico, il parco dell’agroalimentare di Bologna, dal 22 al 24 novembre. Tre stand accoglieranno i produttori del territorio affinché le eccellenze vitivinicole e agroalimentari siano apprezzate e conosciute nel resto di Italia.