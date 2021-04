“Io conto e non solo…”: ecco il progetto per aiutare gli studenti disabili e le loro famiglie

Un aiuto concreto ai bambini e alle bambine in difficoltà e un appoggio per superare gli ostacoli che impediscono il successo formativo.

È quanto arriva dal gruppo di solidarietà Heos-Aps che, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ha elaborato un progetto denominato “Io conto e non solo…” finalizzato a rispondere alle necessità dei più fragili, come gli alunni e le alunne con Bisogni educativi speciali (Bes), Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o certificati con la Legge 104.

Necessità che si sono rafforzate e complicate soprattutto a seguito del distanziamento fisico e della didattica a distanza imposti dall’emergenza Covid.

Grazie al progetto “Io conto e non solo…” saranno realizzati nel territorio di Follonica laboratori specialistici per accompagnare i bambini e i ragazzi Bes, Dsa o certificati con la Legge 104 ad acquisire le strumentalità fondamentali per affrontare efficacemente lo studio a casa e a scuola, potenziando la memoria di lavoro, la memoria a breve termine e le strategie del problem solving.

Ma non solo. L’obiettivo è anche di supportare le famiglie nell’impiego di strumenti compensativi necessari per agevolare nei figli lo studio di materie scolastiche e per rafforzare le competenze chiave e di base. Le attività si svolgeranno a Follonica, nelle due sedi del gruppo Heos (in via Nenni e in via Norma Pratelli), in cui sono disponibili materiali didattici di varia tipologia e postazioni informatiche. I laboratori sono tenuti da personale formato e specializzato.