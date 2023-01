“Progetto Intercept”: il Comune cerca giovani tirocinanti che non studiano e non lavorano

Il Comune di Manciano ha siglato un accordo con il Polo universitario grossetano e ha aderito all’iniziativa di Anci Toscana che invita anche gli enti pubblici, attivi del settore green, a manifestare il proprio interesse e a presentare proposte per ospitare tirocini non curriculari e cerca quindi giovani per la loro formazione su tematiche ambientali.

Il progetto, denominato “Intercept” (EEA and Norway Grant, CUP B79J21036130005), supporta i giovani che non studiano, non lavorano e non sono in un percorso di formazione (Neet) tra i 25 e i 29 anni in provincia di Siena e Grosseto, ad acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro ‘green’. Per fare questo, “Intercept” offre loro un percorso di sensibilizzazione, orientamento, formazione e opportunità di stage legato alle figure professionali green più richieste sul territorio e proprio nel Comune di Manciano sarà possibile affrontare questo percorso per acquisire le competenze base su conservazione e tutela delle risorse naturali, gestione e recupero dei rifiuti, sensibilizzazione, formazione e comunicazione su tematiche ambientali. Nel dettaglio, si tratta di tre mesi di tirocinio all’interno dell’ufficio Ambiente del Comune di Manciano, per un massimo di 30 ore settimanali con rimborso spese di 500,00 euro mensili.

Per maggiori informazioni: https://interceptproject.eu/it/il-progetto/

Dott.ssa Alessia Lombardi – Responsabile affari legali, affari generali, servizi demografici, politiche giovanili, sport e personale. E-mail alessia.lombardi@comune.manciano.gr.it, tel. 0564.625360.