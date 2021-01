“For my baby”, torna il progetto per i contributi da utilizzare in farmacia: come richiederli

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico del progetto “For my baby“, rivolto ai genitori di bambini nati o adottati dal primo gennaio al 31 dicembre 2020 e iscritti dall’origine all’anagrafe del Comune di Follonica.

“Un altro progetto finanziato con gli utili delle farmacie comunali – sostiene il vicesindaco Andrea Pecorini -, grazie ai quali la città può beneficiare di un ritorno, in questo caso economico, funzionale a sostenere famiglie e situazioni specifiche, particolarmente importante in questo periodo di criticità che stiamo vivendo. Si tratta infatti di un contributo straordinario, sotto forma di buono acquisto, per quelle famiglie con bambini nati o adottati nel 2020, spendibile nelle farmacie e parafarmacie della città“.

Con i buoni acquisto per la prima infanzia è possibile acquistare anche i farmaci omeopatici e i farmaci da banco.

Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica, al link www.comune.follonica.gr.it, nella sezione “Servizi socio educativi”, e distribuito in formato cartaceo negli uffici socio-educativi (in via Roma 47) dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, chiamando il numero 0566.59014 dalle 9.00 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00.

Le domande potranno essere presentate:

a mano, entro il 5 marzo, all’Ufficio Protocollo del Comune di Follonica (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, previo appuntamento chiamando i numeri 0566.59261 e 0566.59284;

inviate con raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di Follonica – Ufficio Servizi socio-educativi – Largo Felice Cavallotti 1 – 58022 Follonica” (in questo caso le domande dovranno pervenire entro il 5 maggio 2021);

inviate tramite Pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it.

Elenco farmacie e parafarmacie convenzionate

Farmacia comunale in via Litoranea n. 89;

farmacia comunale 2 in via Cassarello;

farmacia Sant’Antonio in via Colombo n.39;

farmacia Salus in via della Repubblica n.67;

farmacia Endurance in via Bicocchi n.55/b;

farmacia San Michele in via F. Petrarca n° 1;

parafarmacia Santa Caterina in via Ugo Bassi n.13;

parafarmacia S. Leopoldo in via Cassarello n.60;

parafarmacia di Stefano Lori in via Massetana, al centro commerciale Pam.