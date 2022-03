Progetto “Ecoattivi”: arrivano gli ecosconti e un concorso per vincere un veicolo elettrico

Lo scorso giugno il Comune di Follonica ha aderito al progetto “Ecoattivi“, gestito da Achab Group, e adesso sono arrivati gli ecosconti per i cittadini virtuosi.

Il Club dei Comuni ecoattivi è una comunità informale di enti e cittadini che condividono l’impegno per diffondere la cultura e i principi della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale. Il progetto “Ecoattivi” prevede infatti svariate azioni che, tramite punti, permettono di ricevere buoni sconto spendibili nelle attività commerciali della città aderenti all’iniziativa. I punti possono essere accumulati in svariati modi: quando un cittadino va a conferire i rifiuti all’ecocentro o usufruisce dei servizi della biblioteca può ricevere un coupon con un QRcode univoco, che permette di ottenere punti. Inoltre, si ricevono punti anche utilizzando l’app per tracciare i percorsi che si compiono spostandosi con la bicicletta nel tragitto casa – lavoro, partecipando alle giornate di pulizia ambientale e scaricando l’App Junker che aiuta nella differenziazione dei rifiuti. Si potrà poi ricevere punti anche aderendo al nucleo ecologico della Vab.

Non solo: si potrà partecipare anche ad un concorso nazionale a premi che mette in palio un veicolo elettrico. Per “Ecoattivi” il Comune di Follonica ha realizzato delle brochure che saranno distribuite nelle varie attività della città dove sono indicate nel dettaglio le “piccole azioni per grandi valori”.

Lo strumento più semplice utilizzato da “Ecoattivi” sono i coupon, stampati su carta riciclata con un messaggio che promuove i gesti positivi e con un codice per attribuire i punti. Ogni coupon ha un codice diverso dall’altro, può essere letto una volta sola dall’app “Ecoattivi” e viene contestualmente annullato, accreditando i punti relativi. I coupon possono essere consegnati all’Ecocentro per certificare il conferimento di materiali differenziati riciclabili, o durante eventi specifici che si intende premiare (come le giornate ecologiche).

«L’obiettivo del progetto è diffondere una cultura attenta ai temi della sostenibilità e premiare i comportamenti positivi dei cittadini – spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –. Grazie a questo progetto vengono infatti premiate le azioni di interesse collettivo che guardano all’educazione ambientale e alla cura del territorio. Ci auguriamo che molte attività della nostra città decidano di aderire: questo è un modo per creare un circolo virtuoso rendendoci protagonisti di un piccolo, ma importante cambiamento».

L’app Ecoattivi è scaricabile gratuitamente da qualsiasi smartphone, attraverso gli store Android e IOS o dal sito www.ecoattivi.it. Sull’app sarà possibile consultare il regolamento e scoprire le azioni che faranno maturare i punti. Per trasformare i punti in ecosconti basterà andare negli Ecopoint, come la biblioteca comunale o il museo Magma. Ogni mille punti si potranno ottenere sconti da 5 euro che potranno essere spesi in tutti i negozi che espongono la vetrofania “Ecoattivi”. Sull’app è possibile trovare la lista completa delle attività che hanno aderito. La scadenza dei buoni sarà il 31 marzo 2023.