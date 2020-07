Primavera Civica: “Necessario un progetto per l’ambiente dunale, ecco le nostre proposte”

“Come già ha iniziato a fare l’amministrazione comunale, stanziando dal 2015 al 2019 circa 150.000 euro per interventi mirati (accessi, barriere, etc.) ed inserendo il progetto Duna nel Piano del verde, riteniamo fondamentale continuare ad investire sul sistema dunale presente sul litorale follonichese, che necessita di una progettualità anche culturale, di una salvaguardia e di una gestione e conservazione corretta che ne permetta non solo il mantenimento, ma anche la rigenerazione e l’accrescimento“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Primavera Civica di Follonica.

“La viabilità̀ litoranea e l’edificazione hanno compromesso il sistema dunale; in alcune parti è ancora presente e ben visibile la duna embrionale, la duna mobile e la duna fissa retrostante – continua la nota -. In tali ambiti potremmo ipotizzare e progettare una rinaturalizzazione del territorio valutando l’eliminazione, laddove è possibile, della viabilità meccanizzata asfaltata o pensando comunque a soluzioni che rendano fruibile la duna stessa e proponendo percorsi alternativi ciclo-pedonali non impattanti e rispettosi dell’ambiente dunale, permettendo il tal modo la formazione e la ricrescita del cuneo morfovegetazionale. Tali ambiti possono divenire luoghi di sperimentazione e verifica della rigenerazione dell’habitat dunale e aree didattico informative con cartellonistica illustrativa del sistema ‘Duna’ e della vegetazione presente“.

“Un progetto di ripristino e gestione dell’ambiente dunale si rende enormemente necessario, non solo dal punto di vista naturalistico e della biodiversità, ma anche per l’importante funzione di protezione dalle inondazioni e di riparo dalla forza delle onde e dei venti. Un intervento sul sistema dunale costiero si rende fondamentale anche per lo sviluppo turistico – sostenibile, attraverso una corretta riqualificazione ed una adeguata gestione delle dune stesse – prosegue il comunicato -. Interventi previsionali: