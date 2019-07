Il Cipe approva il progetto definitivo della Senese: investiti 162 milioni di euro

Passo in avanti importante per il completamento della Grosseto-Siena della Due Mari (E78 sgc Grosseto-Fano). Il Cipe ha approvato questa mattina il progetto definitivo, con adeguamento a quattro corsie della SS 223 “di Paganico” dal chilometro 41+600 al chilometro 53+400, nel tratto delle Risaie.

“Si tratta del via libera al progetto definitivo del lotto 9 dell’infrastruttura – spiega l’assessore regionale alla mobilità Vincenzo Ceccarelli -: un intervento di raddoppio, da due a quattro corsie, su un tratto di 11,8 chilometri, che vale 162 milioni di euro“.

“La Regione ha seguito attentamente l’iter autorizzatorio e sollecitato Anas alla maggiore speditezza per la realizzazione di un’opera da lungo attesa e indispensabile per lo sviluppo dei territori. Quello di oggi è un passo in avanti importante – continua Ceccarelli -. Con l’auspicio che si completino al più presto i lavori del maxilotto e possa risolversi presto il contenzioso sorto nella gara del 4 lotto e quindi possano partire i lavori. Questo intervento è parte integrante della futura Due Mari, un’infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo di tutto il Paese”.

Adesso Anas deve elaborare il progetto esecutivo e poi finalmente potranno essere assegnati i lavori.

I commenti della politica

Movimento 5 Stelle

“Una notizia che ci riempie di soddisfazione: la prosecuzione dei lavori per questa importante arteria stradale dà un’ulteriore spinta alla crescita del territorio anche in chiave occupazionale. Avevo contattato il Ministero delle infrastrutture e sollecitato lo sblocco della questione”.

Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli a margine della notizia dell’approvazione da parte del Cipe dei lavori per il tratto della Due Mari del lotto 9, all’altezza di Paganico, tra il chilometro 41+600 e il 53+400.

“Parliamo – prosegue Giannarelli – di un progetto che riguarda quasi 12 chilometri di strada e vale oltre 160 milioni di euro. Il Movimento 5 stelle è da sempre favorevole a tutte le opere infrastrutturali utili e la Due Mari è senza ombra di dubbio tra queste. Continueremo il nostro lavoro di monitoraggio e sostegno alla crescita della Toscana, purché questa sia rispettosa, come in questo caso, delle esigenze ambientali”.

Lega

“Un intervento che completerà la Grosseto-Siena e che è stato sbloccato grazie all’intervento del Governo. Possiamo dire finalmente che si chiude un percorso che dura da decenni”.

Così l’onorevole Mario Lolini commenta lo stanziamento del Cipe di 162 milioni di euro per il tratto da 11,8 chilometri, quello compreso tra il chilometro 41+600 ed il chilometro 53+400 che attraversa la zona nota per come le “Risaie” e che andrà a completare il tragitto tra Grosseto e Siena.

“I 50 miliardi di stanziamenti annunciati oggi nella riunione del Cipe vanno a completare un’infrastruttura che non è importante solo per la Maremma, ma che rappresenta uno snodo fondamentale del traffico che attraversa l’Italia in orizzontale – Lolini ribadisce il ruolo determinante del Governo -. Il Ministro Salvini ha annunciato di persona lo sblocco di 50 miliardi di opere, tra cui i soldi della Grosseto-Siena. Questo a dimostrazione che dopo tante parole adesso, finalmente, possiamo portare a casa un risultato che, più che concreto, è definitivo e che andrà di pari passo con il completamento del lotto 4 già finanziato”.

Raggiunto questo obiettivo Lolini guarda anche al Corridoio Tirrenico. “Come è evidente – afferma –, nel recente passato ci hanno detto che i soldi c’erano, ma da quanto mi è stato riferito da Anas il Governo precedente non li aveva previsti. A Roma sto lavorando per fare in modo che vengano destinate le risorse per l’adeguamento dell’Aurelia, dando priorità al tratto di Capalbio ed alla messa in sicurezza delle altre zone del tratto che tra Grosseto arriva ad Ansedonia”.

Soddisfazione viene espressa anche dal segretario della Lega Andrea Ulmi. “Credo che quella di oggi sia una data da ricordare – afferma Ulmi –: dopo decenni possiamo annunciare che la Grosseto-Siena sarà completata e lo possiamo fare grazie ai soldi stanziati dall’attuale Governo con la Lega che, nel campo delle infrastrutture, sta giocando una partita importante per il Paese e per la Maremma. Adesso confidiamo in una rapida gestione degli appalti e nei tempi rapidi di inizio dei lavori”.