Stop alle emissioni di gas serra: il progetto del Comune diventa un esempio in Italia

Il comportamento virtuoso del Comune di Grosseto sulla carbon neutrality è stato oggi tra i protagonisti del webinar “Sostenibilmente locale“, organizzato da Anci Toscana.

L’assessore all’ambiente, Simona Petrucci, ha parlato dell’innovativo report, risultato di 4 anni di studio, che mappa con estrema precisione le emissioni di CO2 sul territorio, oltre che quelle dei servizi svolti dall’Ente e che permetterà di attivare iniziative specifiche di abbattimento dei gas serra con gli stakeholder maremmani.

È stata l’occasione per mettere in luce le buone pratiche messe in campo dal Comune di Grosseto in tema di sostenibilità ambientale e delle future strategie di sviluppo eco-compatibili, nel rispetto dell’Agenda 2030 che a livello internazionale detta traguardi ed obiettivi per trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, compresi i cambiamenti climatici e il degrado dell’ambiente.

“Il report portato avanti dalla nostra amministrazione viene preso come esempio per le altre realtà locali che vogliono implementare strumenti utili a ridurre la propria impronta di carbonio – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente, Simona Petrucci -: siamo ovviamente orgogliosi di questo risultato che testimonia la via giusta intrapresa nell’ambito delle politiche sull’ambiente e sulla salute del cittadino. Continueremo a muoverci su questo percorso virtuoso per il bene della città“.