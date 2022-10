Messa in sicurezza e recupero dell’ex campo da tennis: il Comune presenta il progetto

Grazie all’impegno nella progettazione della Giunta di Gavorrano, si è arrivati alla presentazione del progetto di recupero al “Bando sport e periferie 2022“; infatti è stata presentata richiesta di finanziamento, il 14 settembre scorso, con il progetto per “lavori finalizzati al consolidamento, rifacimento e ristrutturazione del campo multifunzionale per le attività sportive a Giuncarico” per un importo complessivo da quadro economico di 467.000,00 euro; come da progetto definitivo approvato con Delibera della Giunta comunale n. 147 del 29 agosto scorso, che prevede il consolidamento strutturale dell’impianto, la ristrutturazione e il rifacimento degli spogliatoi e dell’intero impianto sportivo.

Al progetto hanno aderito, rispondendo all’appello della Giunta comunale, le seguenti associazioni: Asd Circolo tennis Bagno di Gavorrano; Asd Basket Le rocce Gavorrano; Asd Amici della piscina; Asd Footgolf Cecina; ASsd Pattinaggio Bagno di Gavorrano; Asd Newfoundly; Arci Calcio Bagno di Gavorrano; Asd Amici 2 ruote Gavorrano; Asd Giuncarico Trails; Asd Nippon Bu-do Gavorrano.

“Il finanziamento richiesto al bando ‘Sport e periferie 2022’ è pari a 160.891,00 euro, i restanti 306.109,00 euro speriamo siano finanziati dal Dods, per il quale è stato presentato progetto per la relativa richiesta di finanziamento lo scorso gennaio, relativamente agli interventi strutturali – dichiarano il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, e l’assessore ai lavori pubblici, Daniele Tonini -. Le attività sportive da prevedere, al fine dell’ottenimento del finanziamento, devono esser almeno 2 e ne sono state previste 3: ossia, calcio a 5, tennis e pallacanestro. Inoltre, sempre per quanto riguarda la frazione di Giuncarico, nel corso di questo ultimo anno è stato completato il rifacimento del muro di contenimento che delimita il giardino della scuola primaria, crollato alcuni mesi fa. L’importo complessivo del progetto è stato pari a circa 14.000,00 euro. Mentre la completa ricostruzione delle opere di sostegno di via del Sicomoro ammontano a 255.000,00 euro. Il progetto esecutivo è stato definitivamente approvato, per il quale si sta provvedendo a progettare un primo stralcio per un importo di 130.00,00 euro, che sarà affidato a breve e che permetterà la messa in sicurezza del versante”.

“Attraverso risorse del proprio bilancio, l’amministrazione comunale ha finanziato con 95.000,00 euro alcuni progetti di messa in sicurezza e recupero del proprio patrimonio immobiliare: il restauro della cappella all’interno del cimitero di Caldana, una strada parallela a via Ariosto a Filare, utilizzata da anni, ma mai completata e il consolidamento e la riqualificazione del muro di recinzione e contenimento dell’ambulatorio comunale di Giuncarico. Per quest’ultimo intervento i soli lavori ammontano a circa 5.200,00 euro. Il progetto esecutivo è stato validato l’11 agosto – terminano Biondi e Tonini –. Nel frattempo l’ufficio Patrimonio comunale sta operando con impegno alla definizione del bando pluriennale per la gestione della piscina scoperta di Giuncarico. Attraverso la concessione inizierà un percorso di riqualificazione e valorizzazione della struttura che andrà a beneficio dell’intera comunità locale e offrirà un miglior servizio ai turisti”.