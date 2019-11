AcquadiCasaMia: al via il progetto, consegnate le prime borracce agli studenti

#AcquadiCasaMia, consegnate le prime borracce.

È partito in questi giorni il tour di quattro settimane durante le quali Acquedotto del Fiora porterà nelle scuole primarie dei comuni delle province di Grosseto e Siena circa 5mila borracce #Bestwater. Tanti sono infatti i bambini coinvolti nel progetto ideato da AdF di educazione all’acqua e alla sostenibilità ambientale “#AcquadiCasaMia – Io dico no alla plastica!”.

Prime tappe lunedì 18 novembre nelle scuole di Montieri e Monterotondo Marittimo, dove era presente anche il sindaco Giacomo Termine, e martedì 19 nelle scuole di Chiusdino, alla presenza del sindaco Luciana Bartaletti, e Sovicille, accompagnati dal primo cittadino Giuseppe Gugliotti.

Il presidente di AdF Roberto Renai ha incontrato gli alunni e presentato il progetto per scoprire l’acqua di casa nostra: buona, facile e senza plastica. E proprio come incentivo a bere l’acqua erogata dal gestore, ogni bambino ha ricevuto una borraccia AdF riutilizzabile: “Il nostro futuro e quello del pianeta in cui viviamo dipendono dalle nostre scelte, anche dalle più piccole, come preferire all’acqua in bottiglie di plastica una borraccia rifornita con l’acqua del rubinetto, buona e sicura – ha spiegato Renai parlando ai bambini -. Sono gesti piccoli, ma pratici, che sommati tutti insieme producono un impatto positivo sull’ambiente. E voi, con il vostro entusiasmo potete aiutarci a diffondere questa buona pratica nelle vostre famiglie e con i vostri amici, comportandovi come veri e propri ‘Guardiani dell’Acqua’ che hanno a cuore il futuro“.

Un percorso di conoscenza e consapevolezza della risorsa idrica, con alcuni consigli pratici per evitarne lo spreco, e di sensibilizzazione ambientale. Alle insegnanti è stato consegnato un manifesto con alcune buone pratiche da appendere nelle classi che aderiscono al progetto, che verrà portato avanti durante l’anno scolastico e al termine del quale ai ragazzi verranno consegnati l’attestato e il distintivo ufficiali di “Guardiani dell’acqua” per AdF.

Questa settimana la consegna delle borracce proseguirà giovedì nelle scuole di Cinigiano e Campagnatico e venerdì a Monteriggioni e Colle di Val d’Elsa.