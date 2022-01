Progetto Asso: gli studenti del Nautico a scuola di primo soccorso

Per il secondo anno consecutivo, le classi quinte dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Monte Argentario hanno seguito il corso di primo soccorso per il rilascio della certificazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).

Questa mattina, infatti, proprio nella palestra del loro istituto, gli studenti della V A CMN e V B CAIM, grazie all’intervento degli istruttori della Misericordia locale, hanno avuto l’opportunità, dopo l’ascolto di una prima parte teorica di corso, di poter simulare la pratica del massaggio cardiaco su un manichino, il tutto nel pieno rispetto delle norme anticovid.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto Asso, acronimo di “A scuola di soccorso”, è nata dall’intesa tra la Federazione regionale delle Misericordie e l’Ufficio scolastico regionale della Toscana ed ha come obiettivo quello di proporre un format di interventi a livello scolastico, graduati per fasce d’età, al fine di favorire l’acquisizione di contenuti omogenei e coerenti rispetto al tema del primo soccorso.

Il percorso è riconosciuto e certificato ed ai partecipanti verrà rilasciato un attestato spendibile in attività lavorativa; inoltre, le ore di partecipazione verranno conteggiate come attività di alternanza (PCTO) e come attività di educazione civica trasversale.