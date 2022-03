Riqualificazione dell’area camper: il Comune presenta il progetto e partecipa a bando

Il Comune di Massa Marittima partecipa ad un bando regionale per ottenere i finanziamenti necessari a riqualificare l’area camper di piazzale Monacelle. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’investimento previsto per i lavori è di 60mila euro.

“Lo studio di fattibilità ci consente di partecipare al bando della Regione Toscana che prevede la concessione di contributi ai Comuni fino a 20mila abitanti, finalizzati al sostegno del turismo all’aria aperta sul territorio regionale, con la realizzazione di aree attrezzate – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Maurizio Giovannetti –. Se otterremo il finanziamento regionale, l’idea è quella di intervenire su piazzale Monacelle migliorando l’estetica e la funzionalità dell’area camper, nobilitando l’area e incrementando i servizi, per diventare più attrattivi nei confronti del turismo en plein air. Abbiamo previsto di mantenere l’area camper in piazzale Monacelle in quanto si trova in una posizione ottimale anche per raggiungere il centro storico a piedi“.

“In particolare, come previsto dal progetto – prosegue Maurizio Giovannetti –, il Comune intende realizzare 9 piazzole. L’area camper sarà alberata e recintata con accesso controllato e sistema di videosorveglianza. Oltre al rifacimento dei servizi igienici ad uso esclusivo dei camperisti, sarà realizzata anche una doccia, che rappresenta un importante servizio in più rispetto ad oggi. E’ nostra intenzione dotare l’area di tutti i servizi base: dalla zona camper service con scarico a pavimento autopulente, la colonnina multifunzione per lo scarico dei reflui a pavimento e dei serbatoi estraibili, fino all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di colonnine per l’erogazione di energia elettrica e la ricarica di acqua potabile. Nell’area dei servizi igienici sarà allestita anche una postazione per la raccolta differenziata dei rifiuti.“