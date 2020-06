Progetto Ali: in paese e nelle frazioni arriva lo “sportello volante” per l’integrazione

La Giunta comunale di Civitella Paganico, con delibera n. 74 del 15 giugno, ha approvato il “Progetto Ali: Antenne locali per l’integrazione“, organizzato dal Coeso Società della Salute e finanziato con il contributo della Regione Toscana.

«Con questo progetto – spiega il vicesindaco di Civitella Paganico, Lorenzo Rossi – andremo ad attivare uno “sportello volante”, temporaneo e itinerante, per offrire un servizio di informazione e consulenza a cittadini italiani e stranieri, in modo capillare nelle varie frazioni, soprattutto per quanto riguarda i servizi che si possono svolgere online. In questo modo, andremo a coadiuvare il lavoro degli uffici comunali e aiuteremo gli utenti a presentare le pratiche online invece che spostarsi da casa, evitando le file agli sportelli».

Nelle specifico, saranno seguite queste pratiche: iscrizioni online ai servizi educativi e ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno 2020-21; pagamento Imu tramite sportello web del Comune; compilazione dei moduli relativi alle richieste di rilascio e rinnovo di tutti i titoli di soggiorno; controllo elettronico delle convocazioni per rilievi foto dattiloscopici e ritiro titoli; consulenza e compilazione per via telematica delle domande di ricongiungimento familiare, di cittadinanza italiana, del nulla-osta al lavoro con decreto flussi, delle regolarizzazioni/sanatorie, dell’ammissione al test di conoscenza della lingua Italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo.

Lo sportello riceverà su appuntamento secondo il seguente calendario:

Paganico, uffici comunali in corso Fagarè n. 11 – 24 giugno e 22 luglio, dalle 9.30 alle 12.30;

Civitella Marittima, palazzo comunale in via primo Maggio n. 6 – primo e 29 luglio, dalle 9.30 alle 12.30;

Pari, locale ex Enal in via F. Tozzi – 15 luglio e 5 agosto, dalle 9.30 alle 12.30;

Casal di Pari, circolo Unpli, in via Trento – 8 luglio e 12 agosto, dalle 9.30 alle 12.30.

Per prenotazione e informazioni: e-mail sportelloali@gmail.com oppure cell. 371.4474261.