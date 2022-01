Scuole: il Comune prepara quattro progetti da candidare ai finanziamenti del Pnrr

Il Comune di Grosseto dedica massima attenzione alle opportunità previste dai finanziamenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al momento la struttura amministrativa sta predisponendo quattro schede progettuali riguardanti l’edilizia scolastica, una per ogni linea di finanziamento prevista dal Ministero dell’Istruzione.

La prima proposta riguarda il complesso scolastico di via Montebianco, via Adamello e via Capodistria: qui verrà realizzata una nuova, moderna costruzione in sostituzione dell’attuale struttura.

La seconda prevede la realizzazione di un nuovo asilo nido in via Statonia. Questo intervento nasce con l’obiettivo di dare continuità scolastica alle famiglie della zona, aggiungendosi alla scuola materna presente in via Fiesole.

Per la linea di finanziamento che riguarda il potenziamento del tempo pieno e prolungato, l’idea è quella di dotare la scuola elementare di via Giotto di una nuova mensa. Al momento il servizio viene svolto all’interno dell’edificio: realizzare una struttura esterna significherebbe poter tornare ad utilizzare le aule per la didattica, un elemento importante soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria che prevede il rispetto del distanziamento.

L’ultima scheda progettuale su cui l’amministrazione sta lavorando riguarda la costruzione di un nuovo impianto sportivo per la scuola elementare di viale Einaudi.