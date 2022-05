Scuola, dal Ministero 782mila euro al Comune: ecco i progetti approvati dalla Giunta

Durante la seduta odierna della Giunta comunale di Grosseto sono state approvate le schede progettuali relative all’utilizzo delle risorse statali assegnate per il Piano regionale 0-6 da utilizzare per gli anni scolastici 2021 e 2022. Questo piano rientra nel Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025.

Fra gli interventi ritenuti ammissibili, da attuarsi negli anni scolastici interessati dal contributo di quasi 782 mila euro, sono previsti: un ampliamento dei servizi educativi da zero a sei anni, un supporto alle spese di gestione dei servizi per la prima infanzia, una riduzione delle rette a carico delle famiglie per i servizi educativi ed una riduzione delle rette a carico delle famiglie per le scuole dell’infanzia paritarie a gestione diretta, indiretta e/o convenzionata 3-6.