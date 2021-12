Reddito di cittadinanza: la Giunta approva due proposte di progetti utili alla collettività

Ha avuto il via libera dalla Giunta comunale di Grosseto la delibera che approva gli schemi di proposta di due progetti utili alla collettività.

L’iniziativa, prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguarda i cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza, nell’ambito della sottoscrizione del patto per l’inclusione sociale.

L’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e dell’inclusione ai fini della realizzazione del patto per il lavoro o patto per inclusione sociale, in cui rientrano i progetti utili alla collettività.

Il Comune di Grosseto ha voluto attivarsi individuando due progetti: “Distanti oggi per abbracciarci domani“, del settore Polizia municipale, di carattere sociale, che ha come come scopo l’educazione e la sensibilizzazione al rispetto delle regole di contrasto al covid-19, in particolar modo nei presidi scolastici, e “Verde e strade“, del settore Manutenzioni, e ha come obiettivo la tutela dei parchi cittadini e in generale del verde pubblico.

“Voglio sottolineare il fondamentale e prezioso valore sociale dei progetti utili alla collettività – afferma il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: grazie a questi interventi sarà infatti possibile implementare un circolo virtuoso di azioni che andranno a beneficio del decoro urbano e del buon vivere della popolazione. Ritengo infatti opportuno e giusto, per tutta la collettività, che coloro che usufruiscono del reddito di cittadinanza e quindi di un sostegno finanziario pubblico, possano restituire, in parte, il proprio tempo e le proprie capacità al servizio della città”.