Verso le amministrative, la lista Benini: “Ecco i nostri progetti per la stagione estiva”

“La stagione estiva sta per cominciare, ma il lavoro che rende possibile una buona accoglienza e la realizzazione degli eventi parte da molto lontano“.

Lo sottolineano Salvatore Acquilino, capolista, e Daniele Braccini, candidato nella lista civica per Andrea Benini, in una nota .

“La programmazione – prosegue la nota – si attiva nei primi mesi invernali e in alcuni casi richiede un lavoro continuo negli anni. Un esempio sono le grandi opere di messa in sicurezza del litorale. Follonica, Comune virtuoso, si è impegnato fin da subito rispetto a questa criticità ed il lavoro svolto ha dato i suoi frutti. Possiamo fare un paragone diretto con le spiagge dei Comuni limitrofi che sono in costante stato di emergenza a causa dell’erosione non contrastata. Il posizionamento delle barriere soffolte è un progetto che il Comune di Follonica porta avanti dal 2010 e che avrà termine proprio questo anno“.

“Sicuramente si dovrà proseguire con le opere di ripascimento della spiaggia per aumentarne la consistenza ed avere la possibilità di accogliere, in modo ancora migliore, i tanti turisti che arriveranno nelle stagioni future. Questi tipi di interventi necessitano di una pianificazione pluriennale, sia da parte dell’amministrazione che dei privati concessionari che gestiscono questo bene prezioso per tutta la città. Altro fiore all’occhiello è il Piano collettivo di sicurezza, che prevede l’assistenza balneare in spiaggia ed in mare dal primo giugno al 15 settembre: una postazione di salvataggio ogni 180 metri che per il 2019 vedrà complessivamente 31 torrette con 68 assistenti bagnanti a svolgervi servizio – prosegue il comunicato -. Un servizio di salvataggio uniformato come in questo caso permette una sorveglianza migliore, un rapporto più semplice e diretto con gli organi di sicurezza, Capitaneria e forze dell’ordine, un costo minore per l’amministrazione e servizi superiori verso i bagnanti che ne beneficiano in tutte le spiagge libere. In futuro questa amministrazione dovrà pensare ad uno sviluppo del servizio di sicurezza sulla spiaggia allargato a tutto il Golfo e all’interno dell’ambito territoriale. Analogamente si dovrà promuovere la raccolta differenziata in spiaggia, che non in tutti i Comuni del Golfo è ancora attiva, mentre nel comune di Follonica è in regolare servizio“.

“Ha avuto molto successo la realizzazione delle ‘Play Area’, zone circoscritte della spiaggia in cui il divieto di praticare sport ed ascoltare musica va in deroga, permettendo ai più giovani di dare sfogo alla loro creatività e voglia di divertimento. Questo spazio è stato molto apprezzato sia al cittadino che dal bagnante che ha trovato un motivo in più per venire a trascorrere le vacanze a Follonica – sottolinea la nota -. Nei mesi più caldi del 2018 la ‘Play Area Alessio Galgani’ a Senzuno, ogni giorno accoglieva decine di ragazzi che si sfidavano a beach soccer, beach tennis e beach volley. Lo sviluppo di queste aree continuerà in futuro e maggiori servizi sono già in fase di programmazione da parte del sindaco Andrea Benini. Un esempio: l’istallazione di bagni pubblici con docce calde sulla spiaggia libera, nelle zone di maggiore affluenza, per permettere a tutti quelli che dopo un’intensa giornata di mare decidono di rimanere in città a godersi gli eventi serali“.

“Il prima possibile si attiveranno i procedimenti necessari a dare a Follonica uno stabilimento balneare che possa accogliere gli amici a quattro zampe. Già adesso abbiamo due spiagge per cani attrezzate con docce, ma l’organizzazione di uno stabilimento appositamente attrezzato risulterà più funzionale ed accogliente – termina il comunicato -. Il turismo Pet friendly è in aumento, sempre più strutture si stanno attrezzando per l’accoglienza di animali, si deve dare quindi al cittadino ed al turista la possibilità di poter vivere la spiaggia nel modo che ritengono migliore“.