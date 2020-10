Progetti di investimento per gli impianti sportivi comunali: arrivate 9 proposte

Grande successo per l’avviso pubblico ideato dal Comune di Grosseto: lo scopo era quello di individuare la presenza di soggetti interessati a presentare progetti di investimento per la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi comunali. Questa nuova modalità di finanziamento, nata nell’ambito del Nucleo Fenice, ha infatti riscosso notevole attenzione, attirando 9 proposte riguardanti 5 impianti sportivi.

“Le proposte pervenute confermano la scelta vincente di affidarsi al project financing come modalità di gestione e valorizzazione dei nostri impianti sportivi – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi -. Ora, grazie all’impegno dell’amministrazione e alla professionalità dei tecnici del Comune dell’ufficio Sport e dell’ufficio Lavori pubblici guidato dall’assessore Riccardo Megale, che ringraziamo, ne stiamo valutando la fattibilità, chiedendo eventuali integrazioni tali da consentirne l’effettiva implementazione. Grazie a questa innovativa tipologia di gestione saremo in grado di agevolare un processo di ammodernamento delle strutture, rispettandone i criteri di sicurezza e soprattutto di fruibilità, mantenendo intatte le funzioni specifiche di ciascun impianto. Per questo motivo possiamo ritenerci più che soddisfatti: se il bando è riuscito a catalizzare l’attenzione dei privati significa che lo sport, oggi più che mai, rappresenta una risorsa vitale per il nostro territorio, che noi, come amministrazione, vogliamo continuare a proteggere e sostenere“.