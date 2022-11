La biblioteca comunale sempre più social: aperto anche un profilo Instagram

La biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima diventa sempre più social: dopo Facebook, ha scelto di aprire anche la pagina Instagram per comunicare soprattutto con gli utenti più giovani.

Scrivendo @bibliotecabadii su Instagram è possibile accedere alla pagina della biblioteca dove vengono pubblicate quasi giornalmente news sugli eventi, sia per la sala lettura che per lo spazio 0-13, suggerimenti di lettura e vetrine tematiche allestite in biblioteca, in occasione di presentazioni, giornate internazionali, ricorrenze, ma anche video sui nuovi arrivi e il lancio in tempo reale di nuovi progetti. Tramite i direct e i commenti gli utenti possono avanzare richieste e proposte in modo facile e diretto.

“Spazio fisico e digitale delle biblioteche sono ormai due ambienti destinati a coesistere e a dialogare – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura –. L’utilizzo dei social da parte della biblioteca ‘Gaetano Badii’, iniziato con la pagina Facebook, si è rivelato molto utile per informare i cittadini, far conoscere le iniziative e i servizi attivati, tanto da decidere di essere presenti anche su Instagram, soprattutto per invogliare i ragazzi a seguirci. L’aspetto interessante del social è l’interazione che garantisce tra biblioteca e utente e proprio quella vogliamo stimolare, per consolidare il legame affettivo dei cittadini ad uno dei più importanti spazi di cultura della città, ampliando la platea dei fruitori”.

Informazioni: https://www.bibliotechedimaremma.it/library/Massa-Marittima/

Pagina Facebook https://www.facebook.com/Biblioteca-comunale-Gaetano-Badii-939600106125734/ | https://www.facebook.com/Biblioteca-comunale-Gaetano-Badii-939600106125734/

La biblioteca comunale “Gaetano Badii” è in piazza XXIV Maggio, a Massa Marittima; tel. 0566.906290; orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19; giovedì e sabato dalle 9 alle 13.