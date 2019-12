Mense scolastiche: prodotti senza glutine freschi di giornata sfornati dalla Camst

Da fine novembre, il pane e i prodotti da forno (pizza e dolci) senza glutine presenti sulle tavole delle mense scolastiche del Comune sono freschi di giornata e preparati direttamente nelle cucine della Camst.

Il progetto – in collaborazione tra il Comune di Grosseto e l’azienda che gestisce il servizio di refezione scolastica – è nato per soddisfare le esigenze alimentari di tutti, mettendo a disposizione dei bambini e degli adulti celiaci che pranzano nelle scuole del territorio prodotti di qualità sfornati quotidianamente dalle cucine. La novità era stata annunciata durante la commissione mensa del 29 ottobre, quando la Camst ha manifestato l’intenzione di produrre i cibi senza glutine direttamente al centro cottura, in modo da garantirne la tracciabilità e l’identificazione come succede con i prodotti confezionati.

“Un servizio che va incontro alle esigenze di tutti: questo l’obiettivo che come amministrazione ci siamo posti per definire l’offerta di refezione scolastica – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Chiara Veltroni -. I prodotti senza glutine preparati quotidianamente con cura ed attenzione dal personale specializzato rappresentano un ulteriore passo in avanti in questo senso: l’inclusione passa anche per la condivisione di un pasto che sia non solo sano, ma anche piacevole e gustoso”.

I cuochi, in collaborazione con i dietisti, hanno studiato ricette specifiche rispettando rigorosamente i requisiti di sicurezza alimentare, con un occhio di riguardo ai sapori dei prodotti. Il servizio mensa del Comune di Grosseto ha sempre avuto un’attenzione particolare per gli utenti con patologie alimentari: nelle cucine è infatti già presente una zona di lavorazione dedicata esclusivamente alle diete, in cui dietisti e personale formato garantiscono la sicurezza e la buona riuscita delle pietanze.