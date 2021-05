Vaccini, sms bloccati per un problema tecnico: carigiver “recuperati” telefonicamente uno ad uno

Un problema tecnico ha bloccato l’invio, nella giornata di ieri, degli sms che avvertivano circa 300 caregiver di pazienti ultrafragili nella provincia di Arezzo, che oggi avrebbero avuto la somministrazione del vaccino nei centri di Arezzo (Teatro Tenda) e Loro Ciuffenna. Nessun problema nella provincia di Siena, mentre a Grosseto gli sms non sono giunti ad una piccola percentuale di caregiver programmati per oggi.

I centri vaccinali stanno telefonando, una ad una, a tutte le persone in lista per poter comunque effettuare il vaccino nella giornata di oggi. Non solo: l’Azienda sta inviando nuovi messaggi con cui rinnova l’invito a presentarsi presso i centri vaccinali per poter effettuare il vaccino entro stasera. Tutti i caregiver in lista per oggi che non potranno eseguire la vaccinazione verranno comunque vaccinati nelle prime sedute possibili.