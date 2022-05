Seggio elettorale, la Pro loco: “Bene scelta della sala ‘Bartolini'”

L’associazione Pro loco “Aurinia Nova“ di Saturnia “è molto felice che la sala ‘O. Bartolini’ sia stata ritenuta idonea ad accogliere le prossime elezioni amministrative , il 12 giugno p.v.”.

“Il Consiglio tutto aveva auspicato che il seggio di Saturnia non venisse spostato, in seguito alla temporanea chiusura della scuola, dichiarata inagibile nello scorso mese di ottobre 2021. E’ sempre stato chiaro che la suddetta stanza aveva tutti i requisiti per poter assolvere a questa finalità – continua la nota della Pro loco -. Come cittadini di Saturnia siamo molto soddisfatti che tutti gli abitanti della frazione possano esercitare il loro diritto di voto senza doversi spostare. Ci auspichiamo, anche, che questa situazione emergenziale sia risolta in tempi brevi“.