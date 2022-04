La Pro Loco: “Saturnia senza seggio elettorale, il Comune scelga locali idonei in paese”

Preso atto della delibera della Giunta comunale n. 37 dell’8 marzo scorso, avente ad oggetto “Spostamento del seggio elettorale di Saturnia causa inagibilità dell’edificio scolastico”, la Pro loco Aurinia Nova, “a nome di tutta la popolazione, esprime con grande sorpresa e indignazione il proprio dissenso per gli inevitabili disagi e le difficoltà che tale decisione comporterà nei confronti di tutti i Saturnini“.

“Prima ancora di decidere uno spostamento di seggio, riteniamo opportuno che l’amministrazione, nella persona del signor Sindaco Mirco Morini, prenda in considerazione l’utilizzo di locali idonei presenti nel paese e da sempre a disposizione della popolazione per le necessità che nel tempo si sono manifestate – continua la nota della Pro Loco -. I cittadini di Saturnia, nel frattempo, si stanno mobilitando per formalizzare un appello accorato tramite una raccolta firme e valutando ogni possibile strumento atto a garantire il ‘sacrosanto’ diritto al voto con un accesso al seggio facilmente fruibile da tutti”.