Mattias è il primo nato del 2022: subito dopo il parto applicato il protocollo “skin to skin”

Si chiama Mattias il primo nato nel 2022 a Grosseto.

Un bel bimbo di quasi quattro chili, che ha visto la luce nella prima mattina di domenica 2 gennaio.

Subito dopo il parto al neonato è stato applicato il protocollo “skin to skin”, il pelle a pelle tra la mamma Irene e il bimbo, ma a cui partecipato anche il papà Alessio. Una pratica che ad Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto nell’ultimo anno è stata incrementata.

“Questo si inscrive in una visione ampia per un approccio più fisiologico ed umano – spiega il dottor Stefano Tamburro, direttore facente funzione del reparto – riducendo la medicalizzazione dell’evento parto. Un momento in cui si crea. nelle prime ore di vita, un legame profondo tra madre e figlio che da enormi benefici e rafforza il nucleo familiare”.

I giovani coniugi hanno deciso che a ricordo della giornata, così ricca di emozioni, pianteranno un albero.