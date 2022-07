Prevenzione incendi, Bruni: “Pulizia e decoro dei campi e delle proprietà per combattere rischi”

In merito all’incendio divampato domenica 3 luglio nei campi e boschi tra lo Sgrillozzo e Marsiliana, in località Poggio Vaccaio, a Manciano, l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini e le imprese agricole ad adottare tutte le misure antincendio esistenti e a seguire pedissequamente le ordinanze in vigore per prevenire il rischio incendi.

I proprietari dei terreni incolti devono occuparsi della pulizia e del decoro delle rispettive proprietà. Alla luce delle alte temperature che si stanno registrando in queste settimane e delle scarse piogge, i privati e gli enti proprietari, affittuari, possessori o detentori di aree, devono provvedere alla rimozione della vegetazione secca facilmente infiammabile lungo il perimetro degli edifici e al confine con le strade.

Vista la situazione emergenziale, il Comune invita tutti coloro che siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti ad aree boschive e vicini alle strade, a tenere i terreni sgombri da erbe secche e da qualsiasi altro materiale combustibile e creare una zona franca tra la parte delle colture o del campo incolto e la strada.

“Chiediamo – spiega l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Manciano, Valeria Bruni – la massima collaborazione di tutti e il rispetto delle normative vigenti volte alla prevenzione degli incendi“.