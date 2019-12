Presto i lavori nel parco giochi di Alberese

Massima attenzione alle aree dedicate alle famiglie, non solo in città, ma anche nelle frazioni. L’operazione di riqualificazione dei parchi per i bambini voluta dall’Amministrazione comunale Vivarelli Colonna passa da Alberese.

E’ stata infatti approvata dalla giunta comunale di Grosseto la perizia che permetterà di procedere con i lavori di manutenzione del parco giochi di via del Fante nella frazione di Alberese. L’intervento servirà a riportare la sicurezza nell’area divertimento attraverso una serie di riparazioni degli arredi (saranno sistemate sia le quattro panchine sia le staccionate) e la sostituzione di alcune attrezzature esistenti, come le altalene, con altre più moderne ed adatte alla zona, sempre utilizzando sottofondi anti-trauma, per cui è prevista la sostituzione. Inoltre saranno installati anche due cestini per i rifiuti e un cartello informativo, questo per invitare i fruitori a prestare maggiore rispetto nei confronti del patrimonio pubblico e in particolare del parco stesso.