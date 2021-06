Emergenza covid: ulteriori 100mila euro per il Prestito d’onore destinato alle persone bisognose

Il fondo dedicato al Prestito d’onore si arricchisce di ulteriori 100mila euro: la Giunta ha approvato un ulteriore finanziamento per i cittadini che si trovano in una situazione disagio economico come conseguenza delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria.

Le condizioni del prestito non sono cambiate: si possono richiedere fino ad 8mila euro euro da restituire in 8 rate semestrali. Le domande saranno accolte fino a esaurimento fondi senza scadenze.

“466mila euro è la cifra che complessivamente come amministrazione comunale abbiamo stanziato per questa misura nel corso dell’emergenza sanitaria, a sostegno di tutti quei soggetti che hanno subito danni economici molto spesso incalcolabili – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale, Mirella Milli -. Sono infatti ancora tante le richieste che arrivano agli uffici: l’impegno è quello di cercare ulteriori risorse per poterle sostenere il più possibile”.