“Lavoratori delle pulizie e delle mense senza ammortizzatori sociali”: presidio dei sindacati in piazza

Mercoledì 24 giugno, alle 10.00, in piazza Duomo a Grosseto, Filcams, Fisascat e Uiltucs terranno un picchetto per sensibilizzare politica e opinione pubblica sulla situazione di circa 150 lavoratori delle pulizie e delle mense scolastiche e aziendali che hanno esaurito le risorse del Fondo integrazione salariale e non riscuotono da tre mesi, oppure che stanno per esaurire gli ammortizzatori sociali.

Persone per le quali i sindacati chiedono siano prorogati gli ammortizzatori sociali per arrivare almeno fino al prossimo settembre.