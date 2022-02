Presidio della comunità cattolica ucraina per la pace: appuntamento in piazza Duomo

Un presidio con le bandiere dell’Ucraina in piazza Duomo, a Grosseto, subito dopo la celebrazione della Divina Liturgia in rito bizantino nella chiesa della Misericordia.

E’ così che la comunità ucraina cattolica presente sul territorio grossetano desidera dare un segnale in questo momento tragico per la sorte del proprio Paese, per gli affetti rimasti in patria e per il destino della pace.

Questo presidio silenzioso si terrà domenica 27 febbraio alle 16.00.

La comunità ucraina chiede di non essere lasciata sola e di accompagnare nella preghiera questa iniziativa.

Anche ieri la comunità cattolica ucraina si è riunita nella chiesa della Misericordia per pregare il Rosario e invocare dalla Madonna, regina della pace, che cessino le armi e che l’invasione della Russia si fermi.