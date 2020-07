Passaggio della campana al Rotary Club: ecco chi è il nuovo presidente

Un “passaggio della campana” al tramonto, in riva al mare.

È stata una cerimonia davvero suggestiva, quella dell’inaugurazione dell’annata rotariana 2020/2021 del Rotary Club di Follonica, che ha visto il passaggio di consegne dalla past president Romina Rosticci al neopresidente Pietro Gavazzi.

Una cerimonia andata in scena nella terrazza dello stabilimento balneare Giardino Beach, a Follonica, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

Pietro Gavazzi, nato nel 1977, imprenditore, ha ricevuto “in casa” la tradizionale “collana” che spetta a chi è stato chiamato a guidare il club, visto che è il proprietario e il gestore del Giardino Beach. E i momenti emozionanti non sono mancati.

Anche il Rotary Club di Follonica infatti è stato costretto a mettere un freno alla propria attività a causa dell’emergenza sanitaria: molti eventi sono stati cancellati e anche il programma che il neopresidente Gavazzi aveva ideato per la nuova annata dovrà essere adattato in virtù delle esigenze dettate dalla pandemia ancora in corso. Ma l’imprenditore ha le idee chiare: i cardini su cui si fonderà la sua annata sono la passione, la condivisione e l’entusiasmo, con l’obiettivo primario di fornire servizi al territorio che aiutino la comunità a risolvere problemi reali.

«L’amicizia e il ritrovato piacere di stare e lavorare insieme – ha detto Pietro Gavazzi nel suo primo discorso da presidente ai soci del Rotary Club Follonica – devono essere la chiave e lo strumento per portarci uniti all’esterno. Il nostro club dovrà tendere a fare opinione nel servizio al territorio, occupandosi di problemi reali: dobbiamo creare opportunità per migliorare la vita della comunità. Non ci lasceremo sconfiggere dai rapidi cambiamenti di questi ultimi mesi, anzi, sfrutteremo il momento per far crescere il Rotary, rendendolo più forte e più allineato ai nostri valori fondamentali».

Presto verranno annunciati i progetti e le iniziative alle quali il club si impegnerà nei prossimi mesi.