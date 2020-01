Cambio della guardia alla Pro Loco: nominato un nuovo presidente

Il consiglio direttivo della Pro Loco di Roselle ha nominato il dottor Ranieri Mantovani come nuovo presidente, dopo che Andrea Bardi ha scelto di proseguire il proprio impegno nell’associazione, ma senza incarichi specifici.

“Il consiglio direttivo e tutti gli iscritti della Pro Loco ringraziano il presidente uscente per i risultati raggiunti in questi anni che hanno trasformato l’associazione in un punto di riferimento della comunità rosellana, attraverso una serie di iniziative che hanno riportato in primo piano l’identità, le tradizioni e le ricchezze del territorio – si legge in un comunicato della Pro Loco -. Un sincero augurio di buon lavoro va al nuovo presidente Mantovani, da lungo tempo membro del consiglio direttivo, ringraziandolo per la disponibilità dimostrata nel mettersi a servizio della comunità. La Pro Loco di Roselle prosegue nei propri programmi con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre“.