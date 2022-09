Commissione provinciale per le pari opportunità: eletta la nuova presidente

Si è insediata ieri la Commissione per le pari opportunità della Provincia di Grosseto. Presidente è stata eletta Veronica Tancredi e le vicepresidenti sono Monica Grechi ed Elisa Brinchi Giusti.

“Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta e dato fiducia – commenta la neopresidente Veronica Tancredi –. Mi auguro di poter ripagare la fiducia che mi è stata accordata. Mi impegnerò per dare alla Commissione uno sguardo ampio sulle pari opportunità: dai diritti delle donne, alle politiche di genere nel mondo del lavoro, ma anche a tutte le persone che sono e si sentono discriminate. Mi piacerebbe che la Commissione lavorasse per diffondere una cultura delle pari opportunità con iniziative che diano il senso di un lavoro utile, genuino e non artefatto. Una Commissione a servizio delle persone e del territorio.“

Nella foto in alto, da sinistra: Elisa Brinchi Giusti (vicepresidente) e Veronica Tancredi (presidente)

Nella foto in basso: Monica Grechi (vicepresidente)