“Presepi in Rima”: torna l’iniziativa nella frazione

Tanti presepi, grandi, piccoli o piccolissimi sono stati allestiti nelle vie del minuscolo paese amiatino che sembra a sua volta un presepe: Salaiola invita a visitare “Presepi in Rima”, giunto alla decima edizione.

Gli abitanti e l’associazione l’Aquilaia tengono molto all’iniziativa, che fonde lo spirito natalizio con la tradizione e la poesia: accanto ad ogni presepe si possono infatti trovare dei versi, a formare un percorso interiore oltre che una piacevole passeggiata. Salaiola è nota per organizzare ogni estate la Festa della Poesia ed il Natale è la giusta occasione per dare continuità ad una vocazione che contraddistingue il paese da molti anni. Sarà possibile vedere i presepi anche grazie alle immagini che verranno pubblicate sulla pagina https://fb.me/e/45kmT3V2t

Nel pieno spirito natalizio di condivisione e fratellanza, chiunque voglia creare un presepe a Salaiola può farlo, corredandolo con la propria poesia preferita; l’associazione l’Aquilaia provvederà ad inserirlo nella mappa del percorso.

Salaiola, circondata da castagneti secolari in un prezioso contesto naturalistico, è dal 2018 il primo Borgo naturalistico d’Italia poiché gli abitanti hanno sottoscritto un protocollo impegnandosi nelle buone pratiche ecologiche; una ragione in più per godere di una camminata tra natura, poesia e tradizione.

Per informazioni: aquilaiasalaiola@gmail.com.