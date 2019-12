Acquario Mediterraneo dell’Argentario: torna il presepe in vasca

L’Accademia Mare Ambiente comunica che, come di consueto, anche quest’anno sarà allestito il presepe in vasca in una delle vasche dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, a Porto Santo Stefano.

Il presepe potrà essere visibile al pubblico dal 6 dicembre al 6 gennaio, durante l’orario di apertura della struttura, che attualmente è: venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 (Informazioni sul sito http://www.acquarioargentario.org/index.php/presepe-in-vasca-2019/)

Per la festività di sabato 8 dicembre l’orario di apertura sarà quello consueto della domenica, ovvero dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

L’allestimento del presepe non comporta alcuna variazione sul prezzo del biglietto di ingresso: intero 5 euro; ridotto 2 euro (over 65, residenti, ragazzi dai 5 ai 12 anni, diversamente abili). Entrata gratuita per i bambini al di sotto dei 5 anni.

Le variazioni di orario durante le festività natalizie e di fine anno saranno comunicate in una successiva e-mail.