Gli utenti del centro diurno allestiscono il presepe, la Consulta: “Fieri dei nostri utenti e dei volontari”

Anche quest’anno gli utenti del centro diurno “Gli interessanti” di Manciano hanno presentato il proprio presepe nella stanza che è stata gentilmente concessa dalla famiglia Brossa, che si trova in via Marsala, di fronte alla pasticceria Belvedere.

“Ringraziamo sentitamente la famiglia Brossa – afferma la presidente della Consulta per il sociale e le politiche giovanili, Cinzia Tomassoli – e un plauso agli utenti che sono stati bravissimi a realizzare il presepe, seguiti, come sempre con grande passione dagli educatori Ylenia Zannoni e Massimiliano Barozzi della cooperativa ‘Uscita di sicurezza’. Un grande ringraziamento va all’associazione Velcha, che ci ha aiutato nell’allestimento del presepe. Siamo fieri e orgogliosi degli utenti per tutto il lavoro svolto, soprattutto per il coinvolgimento di associazioni e volontari. Invitiamo tutti a visitare il presepe durante il Villaggio di Natale”.