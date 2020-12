Grosseto e Batignano insieme per augurare buon Natale: un presepe sotto l’albero in centro

“Sotto il nostro albero di Natale, nel cuore storico di Grosseto, è possibile ammirare adesso anche il presepe in arrivo dalla comunità di Batignano“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“La grande manifestazione ‘Batignano e i suoi presepi’ quest’anno non si farà, ma abbiamo comunque voluto creare continuità portando in città una delle creazioni della nostra frazione in occasione di questo Natale reso così particolare dall’emergenza Coronavirus – spiega il sindaco -. Grazie al vicesindaco e all’assessore alla cultura Luca Agresti e a tutti i nostri artisti di Batignano, che in futuro torneranno senza dubbio a stupirci. Buone feste a tutti!“.