“Prophecy-Men” e “Detective Freeman”: Simone Lari presenta i suoi romanzi

Giovedì 19 settembre,alla libreria Mondadori di Grosseto, dalle 9.30 alle 12.30, Simone Lari terrà un incontro con il pubblico e firmerà le copie dei romanzi “Prophecy-Men: 21-12” e “Detective Freeman: tutti i casi di Daniel Freeman”.

L’autore

Simone Lari è ispettore ambientale del Comune di Grosseto, scrittore ed ex bibliotecario.

I libri

“Prophecy-Men: 21-12”

I Prophecy-Men sono membri di un’associazione segreta nata in Britannia nell’alto Medioevo, il cui scopo è impedire l’avverarsi delle profezie più catastrofiche che minacciano il genere umano. Nathan Hawk, Maestro della Torre di Seattle, alle soglie del solstizio d’inverno del 2018 dovrà contrastare un gruppo sovversivo nato dalle fila stesse dell’ordine. Un giovane ignaro dei propri poteri, un anziano maestro immortale, un ex Texas Ranger dalla lingua lunga e dalla pistola facile, una sensuale licantropa, un ragazzo autistico geniale e un misterioso telepate mutaforma saranno al suo fianco per aiutarlo a scongiurare una delle più temibili profezie degli ultimi tempi.

“Detective Freeman: tutti i casi di Daniel Freeman”

Daniel Freeman: brillante detective, marito affettuoso e padre orgoglioso di una figlia adorabile. La sua vita perfetta viene segnata per sempre da un terribile evento. Da quel momento, Daniel non è più lo stesso. Famiglia, carriera, amici, perde tutto. Persino la sanità mentale lo sta lentamente abbandonando. Non gli resta più nulla se non la sua vendetta. Un delicato caso legato a una tragedia familiare, la mano tesa di una ex detective divenuta investigatrice privata e l’affiancamento con una nuova partner dalla lingua sciolta saranno per lui le sole vie per fuggire dal suo incubo.