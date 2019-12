Aperitivo di presentazione per “Neghelli in armonia”: l’associazione incontra i cittadini

Venerdì 13 dicembre, alle 18, il bar Franci, in via Volontari del sangue, ad Orbetello, ospita la presentazione ufficiale di “Neghelli in Armonia”, l’associazione culturale costituita dai carristi del rione per promuovere la partecipazione di tutti coloro che amano il carnevale alla realizzazione del carro allegorico e alla creazione di iniziative legate al carnevale anche in altri periodi dell’anno.

Il Carnevaletto da tre soldi è sempre stata una manifestazione che ha reso coesa la comunità neghellese; uomini, donne e ragazzi di generazioni diverse si sono avvicendati intorno al nucleo della tradizione carnascialesca, il carro allegorico, che oggi diventa il simbolo della neonata associazione.

Durante la presentazione, il presidente, Pasqualino Uloremi, illustrerà al sindaco Andrea Casamenti, all’assessore al turismo Maddalena Ottali e a tutta la comunità neghellese che vorrà partecipare, i principi e le linee guida a cui si ispira lo statuto dell’associazione; saranno inoltre resi noti gli organismi statutari e gli obiettivi a breve e lungo termine che i soci si prefiggono di conseguire. Al termine della presentazione l’associazione sarà lieta di offrire un aperitivo a tutti i partecipanti.