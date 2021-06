“CulTurismo”: successo di pubblico per la presentazione del libro di Luca Agresti

Oggi, venerdì 4 giugno, è andata in scena la presentazione del libro “CulTurismo. Dall’Amministrazione della riqualificazione a quella delle eccellenze” di Luca Agresti, vicesindaco ed assessore con delega alla cultura e al turismo.

Il libro, contenente il resoconto dell’operato della Giunta Vivarelli Colonna degli ultimi cinque anni e delle linee guida che caratterizzeranno l’eventuale secondo mandato, è stato raccontato dall’autore e dal sindaco di Grosseto, con la moderazione di Enrico Pizzi, direttore di TG9.

L’evento, svoltosi nella sede della Pro Loco di Grosseto in piazza del Popolo, ha riscosso un grande successo dal punto di vista sia delle presenze – rispettando le normative anti-contagio relative al Covid-19 – sia per l’alto numero di copie vendute (il ricavato dell’autore sarà interamente devoluto in beneficenza).

“‘CulTurismo. Dall’Amministrazione della riqualificazione a quella delle eccellenze’ compie una sintesi preziosa e precisa dell’operato della nostra Giunta – ha dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto -. Inoltre, il lettore potrà individuare con facilità le strategie future della nostra squadra e gli obiettivi che siamo prefissati per il nostro meraviglioso territorio. Ovviamente, non posso che ringraziare il mio caro amico Luca Agresti che, non solo tramite il libro, ha giocato un ruolo chiave nella gestione e nella narrazione del nostro operato“.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno deciso di dedicare un momento della loro vita per leggere il mio libro – ha spiegato Luca Agresti, vicesindaco ed assessore con delega alla cultura e al turismo –. Quando ho scritto ‘CulTurismo. Dall’Amministrazione della riqualificazione a quella delle eccellenze’ non ho pensato minimamente che potesse riscuotere così tanto interesse da parte della comunità grossetana. Sono assolutamente convinto che il nostro operato, dalla cultura al turismo, dall’ambiente all’urbanistica, passando per i lavori pubblici al sociale e non solo, abbia generato molteplici benefici per tutto il territorio. Certamente la strada è ancora lunghissima, ma gli obiettivi che siamo posti sono profondamente stimolanti, come la candidatura di Grosseto a capitale della cultura 2024″.