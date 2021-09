Verso le amministrative: “Adesso per Capalbio” presenta lista e programma

L’appuntamento per scoprire il programma della lista civica di “Adesso per Capalbio” è per domenica 5 settembre, alle 18.00, in piazza della Provvidenza a Capalbio.

Si aprirà quindi ufficialmente il confronto, dopo il primo appuntamento che giovedì scorso ha riunito oltre duecento persone a Capalbio Scalo in occasione della presentazione del bilancio di mandato di due anni di amministrazione. All’incontro sarà presente la squadra che Gianfranco Chelini riunisce al suo fianco, con la volontà di proseguire nei prossimi cinque anni il lavoro avviato due anni fa con il mandato di Settimio Bianciardi.

Paolo Bartolini, Federico Bordo, Raffaele Fusini, Angelo Mancini, Francesca Papini, Giovanni Piccinini detto Gianni, Alessandra Pipi, Patrizia Puccini, Giuseppe Ranieri detto Pino, Stefania Annemarie Rosca, Andrea Severini, Marzia Stefani illustreranno i temi principali che guideranno l’operato del mandato: progetti rivolti alla comunità capalbiese, ed in particolare alle famiglie e ai più giovani, alla valorizzazione del territorio, a partire dalla bellezze storico e artistiche fino alle eccellenze agroalimentari, e al tema sempre centrale della messa in sicurezza dell’Aurelia, che da anni continua a far registrare incidenti e vittime.

“Grazie per i complimenti e il calore che avete dimostrato stringendovi attorno a noi. Vedere la piazza gremita ci ha riempito di orgoglio, un calore che ci fa capire e mi fa capire che il nostro impegno è stato riconosciuto e accolto con favore – ha detto Gianni Chelini, candidato sindaco per la lista civica ‘Adesso per Capalbio’, al termine dell’incontro sul bilancio di mandato -. Fare un bilancio di cosa siamo riusciti a fare in questi due anni non è facile, ma abbiamo pensato che fosse il modo migliore per aprire questa campagna elettorale. Perché siamo convinti che la forza dei fatti sia assolutamente più forte di ogni altra cosa. Siamo una squadra seria, unita e vogliamo continuare a fare quanto di buono è stato fatto”.

