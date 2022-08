Montemassi: due presentazioni di libri chiudono gli eventi estivi

All’interno della serie di eventi culturali e musicali promossi dall’Arci di Montemassi, che hanno animato in questi mesi estivi l’incantato borgo maremmano nel comune di Roccastrada, venerdì 26 agosto, alle 21, al parco della Madonna, sarà presentato il nuovo libro dello scrittore grossetano Gaetano Insabato.

“Onde tra le stelle”: questo il titolo dell’opera di narrativa pubblicata dalla casa editrice Porto Seguro.

Roma, notte di San Lorenzo. Sotto le stelle dei desideri, la radio è veicolo di magia e l’etere lega con un filo invisibile vite lontane, sogni, delusioni, scelte sbagliate. Un curioso manoscritto e una panchina sono i provvidenziali pretesti che stimolano tre uomini a mettere in dubbio i principi della propria esistenza e a iniziare il cammino interiore per la ricerca della felicità. Tra suggestioni mitologiche e richiami letterari ai grandi classici del pensiero occidentale, “Onde tra le stelle” è un romanzo di riflessione profonda sul richiamo della nostra intima duplicità e sul modo di incanalarla in una precisa direzione: quella dell’amore.

A introdurre e dialogare con l’autore sarà lo scrittore David Berti. Ospite d’eccezione dell’iniziativa Andrea Ferrari. Alcune opere, che l’apprezzato artista esporrà nell’occasione, sono state riprodotte e archiviate con pubblicazione nel volume “Gli artisti della collezione Sgarbi” del 2018.

Quindi, un appuntamento culturale piacevole e denso di contenuti da non perdere, quello che animerà la serata del paese medievale dalla splendida rocca.

Lunedi 29 agosto invece, sempre alle 21, l’Arci di Montemassi ospiterà la presentazione della raccolta di poesie “Gesti lievi, l’amore se te ne accorgi”, edizione Il Leggio, del professor David La Mantia, poeta e saggista di fama. Torna per questa serata Andrea Ferrari, pluripremiato artista anche a livello internazionale, che abbinerà i dipinti alle poesie. Una performance sinestetica a due voci, un evento unico nel genere e particolarmente interessante che darà vita ad un dialogo tra poesia e pittura.

Ingressi liberi, patrocinio del Comune di Roccastrada.

Si conclude con questi due eventi l’estate montemassina. Il circolo Arci Montemassi aspetta gli spettatori per le prossime manifestazioni. È possibile iscriversi alla mailing list per ricevere tramite e-mail tutti gli appuntamenti previsti. E’ possibile inviare una e-mail con scritto “Richiedo iscrizione alla mailing list di Arci Montemassi” all’indirizzo montemassiarci@gmail.com dal quale sarà possibile eventualmente cancellarsi in qualsiasi momento.